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Spectacle de Léopold Lemarchand Nouveau Théâtre Besançon Besançon

Spectacle de Léopold Lemarchand Nouveau Théâtre Besançon Besançon vendredi 22 janvier 2027.

Lieu : Nouveau Théâtre Besançon

Adresse : 1 Avenue Édouard Droz

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : vendredi 22 janvier 2027

Fin : vendredi 22 janvier 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Besançon

Spectacle de Léopold Lemarchand

Nouveau Théâtre Besançon 1 Avenue Édouard Droz Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 20:00:00
fin : 2027-01-22

Date(s) :
2027-01-22

“Je parle de la mort, d’un chihuahua ou encore de ma grand-mère. Un seul des deux survit à la fin du spectacle, mais il faut venir le voir pour savoir qui (le chien va bien).”
Spectacle non accessible aux moins de 16 ans   .

Nouveau Théâtre Besançon 1 Avenue Édouard Droz Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Spectacle de Léopold Lemarchand

L’événement Spectacle de Léopold Lemarchand Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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