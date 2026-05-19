Spectacle de Léopold Lemarchand Nouveau Théâtre Besançon Besançon
Spectacle de Léopold Lemarchand Nouveau Théâtre Besançon Besançon vendredi 22 janvier 2027.
Besançon
Spectacle de Léopold Lemarchand
Nouveau Théâtre Besançon 1 Avenue Édouard Droz Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 20:00:00
fin : 2027-01-22
Date(s) :
2027-01-22
“Je parle de la mort, d’un chihuahua ou encore de ma grand-mère. Un seul des deux survit à la fin du spectacle, mais il faut venir le voir pour savoir qui (le chien va bien).”
Spectacle non accessible aux moins de 16 ans .
Nouveau Théâtre Besançon 1 Avenue Édouard Droz Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle de Léopold Lemarchand
L’événement Spectacle de Léopold Lemarchand Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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