Spectacle de magie (dès 6 ans) BFM Aurence Limoges

Limoges

Spectacle de magie (dès 6 ans)

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 16:30:00

fin : 2026-05-06 17:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Les jeunes publics sont conviés à assister à un spectacle de magie !

Accès libre dans la limite des places disponibles. .

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85

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English : Spectacle de magie (dès 6 ans)

L’événement Spectacle de magie (dès 6 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole