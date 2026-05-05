Spectacle de magie (dès 6 ans) BFM Aurence Limoges
Spectacle de magie (dès 6 ans) BFM Aurence Limoges mercredi 6 mai 2026.
Limoges
Spectacle de magie (dès 6 ans)
BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 16:30:00
fin : 2026-05-06 17:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Les jeunes publics sont conviés à assister à un spectacle de magie !
Accès libre dans la limite des places disponibles. .
BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85
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English : Spectacle de magie (dès 6 ans)
L’événement Spectacle de magie (dès 6 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
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