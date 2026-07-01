Spectacle de magie et de mentalisme, Théâtre de verdure Germinal, Carvin
jeudi 30 juillet 2026 · Théâtre de verdure Germinal · Carvin
Informations pratiques
Spectacle de magie et de mentalisme Jeudi 30 juillet, 19h00 Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais
gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T19:00:00+02:00 – 2026-07-30T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T19:00:00+02:00 – 2026-07-30T20:00:00+02:00
Spectacle théâtralisé de magie et de mentalisme intéractif.
Avec complicité et humour, James & Karine vont à travers leur histoire créer un lien unique avec le public.
Ils les surprendront par des performances bousculant nos certitudes.
A partir de 6 ans.
Inscription surwww.espacefamille.carvin.frdès le 24 juin 2026.
Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://espacefamille.carvin.fr »}] [{« link »: « http://www.espacefamille.carvin.fr »}] http://www.espacefamille.carvin.fr
Laissez-vous guider par ce spectacle théâtralisé et interactif ! spectacle magie
Ville de Rinxent
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