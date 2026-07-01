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Spectacle de magie et de mentalisme, Théâtre de verdure Germinal, Carvin

jeudi 30 juillet 2026 · Théâtre de verdure Germinal · Carvin

Spectacle de magie et de mentalisme, Théâtre de verdure Germinal, Carvin

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
Théâtre de verdure Germinal
Adresse
Rue du Puits, Carvin
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
gratuit, sur inscription

Spectacle de magie et de mentalisme Jeudi 30 juillet, 19h00 Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T19:00:00+02:00 – 2026-07-30T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T19:00:00+02:00 – 2026-07-30T20:00:00+02:00

Spectacle théâtralisé de magie et de mentalisme intéractif.
Avec complicité et humour, James & Karine vont à travers leur histoire créer un lien unique avec le public.
Ils les surprendront par des performances bousculant nos certitudes.
A partir de 6 ans.
Inscription surwww.espacefamille.carvin.frdès le 24 juin 2026.

Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://espacefamille.carvin.fr »}] [{« link »: « http://www.espacefamille.carvin.fr »}] http://www.espacefamille.carvin.fr
Laissez-vous guider par ce spectacle théâtralisé et interactif ! spectacle magie

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