Spectacle de magie et de mentalisme, Théâtre de verdure Germinal, Carvin

Informations pratiques

Spectacle de magie et de mentalisme Jeudi 30 juillet, 19h00 Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T19:00:00+02:00 – 2026-07-30T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-30T19:00:00+02:00 – 2026-07-30T20:00:00+02:00

Spectacle théâtralisé de magie et de mentalisme intéractif.

Avec complicité et humour, James & Karine vont à travers leur histoire créer un lien unique avec le public.

Ils les surprendront par des performances bousculant nos certitudes.

A partir de 6 ans.

Inscription surwww.espacefamille.carvin.frdès le 24 juin 2026.

Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://espacefamille.carvin.fr »}] [{« link »: « http://www.espacefamille.carvin.fr »}] http://www.espacefamille.carvin.fr

Laissez-vous guider par ce spectacle théâtralisé et interactif ! spectacle magie

Ville de Rinxent