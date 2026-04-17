Spectacle de Manon Bril Petit Kursaal Besançon

Besançon

Spectacle de Manon Bril

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-07 20:00:00

fin : 2027-04-07

Date(s) :

2027-04-07

Manon Bril revient à Besançon le 7 avril 2027 au Petit Kursaal. Réservez vos places en quelques clics avec NG Productions !

Tu veux savoir pourquoi les statues dans les musées ont des petites teubs ?

Ce n’est pas un hasard. (Oui maintenant t’as envie de venir).

Docteure en histoire, Manon Bril fait de la vulgarisation sur internet depuis 2015, et désormais sur scène pour vous expliquer que rien n’a toujours été comme ça . Par exemple à Rome on faisait des réunions aux toilettes. Pardon mais c’est un autre monde que le nôtre, ça. Si, déso pas du tout déso. Ou alors on va pas aux mêmes soirées. Bref, le parcours de l’humanité n’a aucun sens. .

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Spectacle de Manon Bril Besançon a été mis à jour le 2026-04-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)