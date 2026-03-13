Spectacle de Nino Arial Micropolis Besançon

Spectacle de Nino Arial

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-11-05 20:00:00

fin : 2027-11-05

Date(s) :

2027-11-05

Nino Arial le dit franchement, sa plus grande inspiration c’est vous. Il permet au public de s’exprimer et en fait le plus vivant des spectacles. “Pas comme eux” est un merveilleux mélange d’authenticité et d’improvisations.

Vous avez forcément vu une de ses vidéos sur les réseaux, pendant que certains font carrière, lui a surtout fait foule, sans avoir besoin de grands médias. Porté par internet, il a rempli les salles en construisant sa communauté à la force du lien et de son humanité.

Résultat pour son premier spectacle, les plus grandes salles s’enchaînent et il vous propose de venir le (re)découvrir avec sa deuxième tournée des Zénith. .

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle de Nino Arial

L’événement Spectacle de Nino Arial Besançon a été mis à jour le 2026-03-28 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)