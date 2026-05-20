Spectacle de Rémi Boyes Salle Proudhon Besançon

Besançon

Spectacle de Rémi Boyes

Salle Proudhon 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-24 17:00:00

fin : 2027-01-24

Date(s) :

2027-01-24

Ce que vous allez voir, c’est le fruit de 12 ans de travail et de 36 ans d’existence en tant qu’humain.

Après un premier spectacle joué à guichets fermés, Rémi revient avec de nouveaux trucs qu’il trouve marrants ses observations sur la trentaine, sur la nature et comment vivre avec soi-même. Ce spectacle utilise le maximum de ses capacités cognitives qu’il décrit comme “dans la normale”. Il adore parler et faire rire et c’est certainement ce qui vous attend en venant voir ce nouveau spectacle !

Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .

Salle Proudhon 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle de Rémi Boyes

L’événement Spectacle de Rémi Boyes Besançon a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)