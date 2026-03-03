Spectacle de rue La fête avant l’été Lignières

Spectacle de rue La fête avant l’été

Avec du chant, du rythme, de l’humour, de l’argumentation et du jeu, de l’énergie et de l’engagement, la troupe de comédien·nes, musicien·nes et chanteur·euses invite à explorer ensemble comment ces mots peuvent insuffler en nous une force collective emplie d’espoir !

Liberté, égalité, etc ou pourquoi la démocratie est en danger.

Théâtre de rue, chanson et cœur battant, par le collectif Ensemble tout contre

Où va la démocratie ? L’homme fort reprend du galon un peu partout sur la planète avec son arrogance et ses propos qui divisent. Alors que faire… ? La solution n’est-elle pas devant nos yeux, sur les frontons de nos écoles et de nos mairies ? Soufflons sur les braises de ces trois jolis mots, qui sonnent parfois creux, pour qu’ils résonnent et nous inspirent encore Liberté, égalité, fraternité ! .

Follow the Compagnie Courir Les Rues through Lignières on a journey like no other! A gentle escape around the corner.

