Spectacle de théâtre « Limoges Avril 1905 », Vieux château de Vicq-sur-Breuilh, Vicq-sur-Breuilh

Spectacle de théâtre « Limoges Avril 1905 » Samedi 19 septembre, 20h00 Vieux château de Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Limoges, avril 1905

par la compagnie Asphodèle.

Texte : Joël Nivard

Mise en scène : Sylvie Nivard

À une époque où le devoir de mémoire apparaît plus essentiel que jamais, ce spectacle se veut une contribution à la mémoire ouvrière de notre région.

La mémoire collective n’appartient à personne. Elle a ses rendez-vous, ses oublis, ses interprétations. Elle n’est jamais totalement objective. À l’image de la terre limousine, elle demeure souvent silencieuse, mais toujours rebelle.

Cette page de notre histoire a aujourd’hui cent vingt ans. À travers cette création, l’auteur et la compagnie Asphodèle rappellent que si la porcelaine est si belle, si fine et si transparente, c’est parce que des hommes et des femmes en ont façonné chaque détail, parfois au prix de leur sang.

Les événements relatés se déroulent sur trois jours, du samedi 15 au lundi 17 avril 1905. Le contexte social et les faits historiques prennent vie à travers des personnages à la fois acteurs et témoins : habitants du peuple et de la rue, ouvriers du Villaud et du Ponticaud, lavandières, institutrice ou bourgeoises.

Chacun nourrit le récit de son expérience sociale, affective et émotionnelle, jusqu’au dénouement final devant les portes de la prison.

Vieux château de Vicq-sur-Breuilh 1 chemin du Vieux Château, 87260 Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 19 46 92 25 https://lessaisonsduvieuxchateau.fr Visite du Vieux Château,

Limoges, avril 1905

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