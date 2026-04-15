Spectacle de théâtre par la CIE des AJT, Prieuré Saint-Maurice – entrée par le Parc du Château Royal, Senlis

Spectacle de théâtre par la CIE des AJT Dimanche 26 avril, 16h00 Prieuré Saint-Maurice – entrée par le Parc du Château Royal Oise

Tarif unique : 12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Le Lions Club de Senlis Trois Forêts a le plaisir de vous inviter à découvrir la nouvelle pièce de la très talentueuse Compagnie des AJT, mise en scène par Mathilde MARGUERIT.

À 19 ans, dans l’Oise occupée, Lucienne — dite Lulu — choisit de résister.

À vélo, sous de fausses identités, elle transporte tracts, messages et parfois explosifs, défiant la Gestapo et le régime de Philippe Pétain. Autour d’elle, des femmes et des hommes ordinaires entrent dans la clandestinité pour sauver l’honneur et la liberté.

Un très bel hommage aux héros discrets et magnifiques de notre histoire locale.

Une pièce intense, émouvante, avec des moments de joie malgré tout, interprétée par une troupe de jeunes acteurs engagés.

Les bénéfices de cette représentation sont destinés au financement des actions menées par le club en faveur de l’enfance et de la jeunesse.

Inscrivez-vous dès maintenant pour l’événement théâtre, J’ai choisi, par la Compagnie des AJT.

Prieuré Saint-Maurice – entrée par le Parc du Château Royal Place du Parvis Notre-Dame, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/lions-club-senlis-trois-forets/evenements/theatre-j-ai-choisi-par-la-compagnie-des-ajt »}] Le Prieuré Saint-Maurice a également une entrée par l’impasse Baumé.

J’ai choisi – Le parcours d’une résistante de l’Oise. Théâtre Musique Histoire Guerre Résistance Mémoire Jeunesse Oise

Compagnie des AJT / Lions club de Senlis Trois Forêts