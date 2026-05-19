Spectacle de Thomas Poitevin Nouveau Théâtre Besançon Besançon
Spectacle de Thomas Poitevin Nouveau Théâtre Besançon Besançon jeudi 21 janvier 2027.
Besançon
Spectacle de Thomas Poitevin
Nouveau Théâtre Besançon 1 Avenue Édouard Droz Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 20:00:00
fin : 2027-01-21
Date(s) :
2027-01-21
Si la vie est une chanson, nous sommes beaucoup à faire du yaourt avec les paroles. On improvise, on bricole pour chanter avec les autres. Le résultat est chaotique, gênant et très drôle. C’est un effort de vivre ensemble face à l’injonction de mieux être maladresse pour communiquer son désir, novlangue au bureau ou développement personnel… Tous les personnages font du yaourt avec les paroles de leurs vies. J’incarne des hommes, des femmes, un enfant, qui débarquent avec leurs fantaisies et leur besoin de partage. Un seul-en-scène très peuplé !
Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .
Nouveau Théâtre Besançon 1 Avenue Édouard Droz Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle de Thomas Poitevin
L’événement Spectacle de Thomas Poitevin Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Ana Godefroy Besançon Scènacle Besançon 23 mai 2026
- Nuit européenne des musées Nuit européenne des musées Besançon 23 mai 2026
- Médiation de l’exposition Ceija Stojka « Garder les yeux ouverts », Musée des beaux-arts et d’archéologie, Besançon 23 mai 2026
- Visite guidée flash de l’exposition « L’extraordinaire horloge d’Amédée Bernardi », Musée du temps, Besançon 23 mai 2026
- Des têtes pas comme les autres, Citadelle de Besançon, Besançon 23 mai 2026