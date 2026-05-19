Spectacle de Thomas Poitevin Nouveau Théâtre Besançon Besançon

Besançon

Spectacle de Thomas Poitevin

Nouveau Théâtre Besançon 1 Avenue Édouard Droz Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-21 20:00:00

fin : 2027-01-21

Date(s) :

2027-01-21

Si la vie est une chanson, nous sommes beaucoup à faire du yaourt avec les paroles. On improvise, on bricole pour chanter avec les autres. Le résultat est chaotique, gênant et très drôle. C’est un effort de vivre ensemble face à l’injonction de mieux être maladresse pour communiquer son désir, novlangue au bureau ou développement personnel… Tous les personnages font du yaourt avec les paroles de leurs vies. J’incarne des hommes, des femmes, un enfant, qui débarquent avec leurs fantaisies et leur besoin de partage. Un seul-en-scène très peuplé !

Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .

Nouveau Théâtre Besançon 1 Avenue Édouard Droz Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle de Thomas Poitevin

L’événement Spectacle de Thomas Poitevin Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)