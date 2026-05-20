Spectacle de Tristan Lopin Kursaal Besançon

Besançon

Spectacle de Tristan Lopin

Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-24 17:00:00

fin : 2027-01-24

Date(s) :

2027-01-24

Partez sans moi, je vous rejoins

J’avais prévu plein de trucs pour le futur. Ça avait l’air d’être dans super longtemps. Je pensais vraiment avoir grave le temps et puis finalement pas tant que ça apparemment. Je crois que mon futur m’a ghosté… Ou alors, il est juste parti acheter des clopes.

Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .

Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle de Tristan Lopin

L’événement Spectacle de Tristan Lopin Besançon a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)