Spectacle déambulatoire « La Visite Singulière », Arcades du Lac et Viaduc, Montigny-le-Bretonneux
dimanche 20 septembre 2026 · Arcades du Lac et Viaduc · Montigny-le-Bretonneux
Informations pratiques
Spectacle déambulatoire « La Visite Singulière » Dimanche 20 septembre, 15h00, 17h00 Arcades du Lac et Viaduc Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:40:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:40:00+02:00
La compagnie La Vache bleue vous propose une promenade déambulatoire dans l’œuvre monumentale de Ricardo Bofill à coups de détournement de sens, d’histoires locales revisitées et d’associations d’idées…
Mise en scène : Jean-Christophe Viseux. Écriture : Nicolas Madrecki et Jean-Christophe Viseux. Interprètes (en fonction des circonstances) : Florence Bisiaux, Marie Prete, Stéphanie Cliquennois, Fanny Duroisin, Céline Oupuis, Marie-Pierre Feringue, Loran Casalta, Nicolas Madrecki, Cyril Brisse, Gérald Dumont…
Rdv : devant la maison de quartier Louis Jouvet, 4 Place Jacques Cœur, 78180 Montigny-le-Bretonneux
Arcades du Lac et Viaduc 4 place Jacques Coeur 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 01 39 44 38 90 http://museedelaville.sqy.fr Première réalisation en France de Ricardo Bofill et premier « monument » de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, l’ensemble des Arcades, du Viaduc et des Templettes revisite les décors de l’architecture classique avec des techniques de construction modernes : éléments préfabriqués et béton teinté dans la masse… quartier piéton, accessible à vélo depuis la gare de Montigny-le-Bretonneux / Saint-Quentin-en-Yvelines (lignes U, N et RER C)
Spectacle
© D.R. / Musée de la ville – SQY
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