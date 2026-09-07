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Spectacle, Debout là dedans !, Salagon, musée et jardins, Mane

dimanche 20 septembre 2026 · Salagon, musée et jardins · Mane

Spectacle, Debout là dedans !, Salagon, musée et jardins, Mane

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salagon, musée et jardins
Adresse
Route de Salagon, 04300 Mane, France
Ville
04300 Mane
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Spectacle, Debout là dedans ! Dimanche 20 septembre, 17h00 Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Spectacle de cirque – Bivouac acro-bancal
par la Cie Entrechocs.
C’est l’heure de la pause au camping, en forêt, pour deux randonneurs chargés à bloc … Simple en thérorie, leur installation devient la véritable montagne à gravir !
Dès 4 ans.

Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492757050 http://musee-de-salagon.com Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique. Anglais parlé.
Spectacle, d’un bivouac acro-bancal par la Cie Entrechocs.

©Céline Joly

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