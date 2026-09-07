Spectacle, Debout là dedans !, Salagon, musée et jardins, Mane

Informations pratiques

Spectacle, Debout là dedans ! Dimanche 20 septembre, 17h00 Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Spectacle de cirque – Bivouac acro-bancal

par la Cie Entrechocs.

C’est l’heure de la pause au camping, en forêt, pour deux randonneurs chargés à bloc … Simple en thérorie, leur installation devient la véritable montagne à gravir !

Dès 4 ans.

Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492757050 http://musee-de-salagon.com Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique. Anglais parlé.

Spectacle, d’un bivouac acro-bancal par la Cie Entrechocs.

©Céline Joly