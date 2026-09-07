Spectacle, Debout là dedans !, Salagon, musée et jardins, Mane
dimanche 20 septembre 2026 · Salagon, musée et jardins · Mane
Informations pratiques
Spectacle, Debout là dedans ! Dimanche 20 septembre, 17h00 Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Spectacle de cirque – Bivouac acro-bancal
par la Cie Entrechocs.
C’est l’heure de la pause au camping, en forêt, pour deux randonneurs chargés à bloc … Simple en thérorie, leur installation devient la véritable montagne à gravir !
Dès 4 ans.
Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492757050 http://musee-de-salagon.com Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique. Anglais parlé.
Spectacle, d’un bivouac acro-bancal par la Cie Entrechocs.
©Céline Joly
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