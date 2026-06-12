Spectacle Déc@nnectés Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

Spectacle Déc@nnectés

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Un spectacle original interprété par la troupe des Caméléons, qui s’adresse à un tout public.

Dans un monde ultra-connecté, que se passerait-il si tout s’éteignait soudainement ?

La jeune génération s’interroge … Comment faisait-on avant ? On avait peut-être moins de problèmes aussi … ?

Un spectacle éducatif sur les écrans , l’intelligence artificielle, les réseaux sociaux et les interactions humaines.

Les entrées s’effectuent sur invitation. Les personnes intéressées sont invitées à joindre le CETAM par mail à cetam54@orange.fr.Tout public

0 .

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 67 19 85 80 cetam54@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An original show performed by the Caméléons troupe, aimed at all audiences.

In an ultra-connected world, what would happen if everything suddenly went dark?

The younger generation wonders… What did we do before? Maybe we had fewer problems too… ?

An educational show about screens, artificial intelligence, social networks and human interaction.

Admission is by invitation only. Interested parties are invited to contact CETAM by e-mail at cetam54@orange.fr.

L’événement Spectacle Déc@nnectés Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-09 par OT PONT A MOUSSON