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Spectacle d’Eklips null Rue Proudhon Besançon

Spectacle d’Eklips null Rue Proudhon Besançon jeudi 21 janvier 2027.

Lieu : null Rue Proudhon

Adresse : Salle Proudhon

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : jeudi 21 janvier 2027

Fin : jeudi 21 janvier 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Besançon

Spectacle d’Eklips

null Rue Proudhon Salle Proudhon Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 20:00:00
fin : 2027-01-21

Date(s) :
2027-01-21

Eklips en spectacle jeudi 21 janvier 2027 Salle Proudhon à Besançon pour le festival Drôlement Bien.

Véritable boîte à rythmes humaine ambulante, Eklips incarne avec brio les plus grands rappeurs français et américains. Il se lance aujourd’hui dans un one man show hilarant et ludique, sur la musique la plus écoutée le rap ! On part de sa Bourgogne natale, et on finit à L.A avec Dr Dre. Pas besoin d’être un fin connaisseur de la culture hip-hop, pour venir rire avec lui de ce courant musical.   .

null Rue Proudhon Salle Proudhon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Spectacle d’Eklips

L’événement Spectacle d’Eklips Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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