Spectacle d’Eklips null Rue Proudhon Besançon
Spectacle d’Eklips null Rue Proudhon Besançon jeudi 21 janvier 2027.
Besançon
Spectacle d’Eklips
null Rue Proudhon Salle Proudhon Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 20:00:00
fin : 2027-01-21
Date(s) :
2027-01-21
Eklips en spectacle jeudi 21 janvier 2027 Salle Proudhon à Besançon pour le festival Drôlement Bien.
Véritable boîte à rythmes humaine ambulante, Eklips incarne avec brio les plus grands rappeurs français et américains. Il se lance aujourd’hui dans un one man show hilarant et ludique, sur la musique la plus écoutée le rap ! On part de sa Bourgogne natale, et on finit à L.A avec Dr Dre. Pas besoin d’être un fin connaisseur de la culture hip-hop, pour venir rire avec lui de ce courant musical. .
null Rue Proudhon Salle Proudhon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle d’Eklips
L’événement Spectacle d’Eklips Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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