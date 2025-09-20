Spectacle d’elies Zoghlami Petit Kursaal Besançon

Besançon

Spectacle d’elies Zoghlami

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-12 20:00:00

fin : 2027-05-12

Date(s) :

2027-05-12

Altremie, c’est pas dans le dictionnaire, mais c’est un néologisme qui représente le mieux ce dont je vais vous parler.

Altremie, c’est un mélange entre altruisme et remettre ; parce que jusqu’à présent, j’ai toujours remis à plus tard mes envies, pour faire passer les autres en premier. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai été infirmier. Je vais te parler de ce parcours justement dans le milieu hospitalier, mais pas que. Altremie, ça définit aussi ce que j’ai parcouru dans mes relations sentimentales, avec mes amis et avec ma famille… C’est drôle, parfois touchant, souvent les deux.

Tu vas rire, peut-être pleurer, mais surtout, on va passer un vrai moment ensemble. Et cette fois, je le remets pas à plus tard. .

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle d’elies Zoghlami

L’événement Spectacle d’elies Zoghlami Besançon a été mis à jour le 2026-05-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)