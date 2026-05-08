Spectacle Demain nous marcherons ensemble Espace Frichet Luxeuil-les-Bains
Spectacle Demain nous marcherons ensemble Espace Frichet Luxeuil-les-Bains samedi 9 mai 2026.
Luxeuil-les-Bains
Spectacle Demain nous marcherons ensemble
Espace Frichet 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 21:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Sur les chemins de Compostelle, l’auteur relate une rencontre bouleversante qui a inspiré l’écriture de sa pièce. .
Espace Frichet 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 73 09 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Demain nous marcherons ensemble
L’événement Spectacle Demain nous marcherons ensemble Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)
- Commémoration du 8 mai 1945 Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains 8 mai 2026
- Vide Grenier au Stade Stade municipal Luxeuil-les-Bains 10 mai 2026
- Fête du pain et du terroir Luxeuil-les-Bains 10 mai 2026
- 50 ans de musique et de chanson Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 10 mai 2026
- Bénédiction des eaux thermales Thermes de Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 14 mai 2026