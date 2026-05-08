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Spectacle Demain nous marcherons ensemble Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

Spectacle Demain nous marcherons ensemble Espace Frichet Luxeuil-les-Bains samedi 9 mai 2026.

Lieu : Espace Frichet

Adresse : 1 Avenue des Thermes

Ville : 70300 Luxeuil-les-Bains

Département : Haute-Saône

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Luxeuil-les-Bains

Spectacle Demain nous marcherons ensemble

Espace Frichet 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 21:30:00

Date(s) :
2026-05-09

Sur les chemins de Compostelle, l’auteur relate une rencontre bouleversante qui a inspiré l’écriture de sa pièce.   .

Espace Frichet 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 73 09 44 

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English : Spectacle Demain nous marcherons ensemble

L’événement Spectacle Demain nous marcherons ensemble Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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