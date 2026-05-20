Spectacle d’Emy Petit Kursaal Besançon

Besançon

Spectacle d’Emy

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-24 17:00:00

fin : 2027-01-24

Date(s) :

2027-01-24

D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Emy a toujours su faire marrer son monde même ses profs étaient obligés de mettre pause à leur cours pour rigoler. Cette fois c’est à vous de prendre place avec Emy, la bonne pote dont vous avez besoin ! Installez-vous dans son salon et riez à ses anecdotes aussi drôles qu’improbables. Elle vous raconte avec humour et sans complexe son parcours de vie atypique !

Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle d’Emy

L’événement Spectacle d’Emy Besançon a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)