Spectacle d’Emy Petit Kursaal Besançon
Spectacle d’Emy Petit Kursaal Besançon dimanche 24 janvier 2027.
Besançon
Spectacle d’Emy
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-24 17:00:00
fin : 2027-01-24
Date(s) :
2027-01-24
D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Emy a toujours su faire marrer son monde même ses profs étaient obligés de mettre pause à leur cours pour rigoler. Cette fois c’est à vous de prendre place avec Emy, la bonne pote dont vous avez besoin ! Installez-vous dans son salon et riez à ses anecdotes aussi drôles qu’improbables. Elle vous raconte avec humour et sans complexe son parcours de vie atypique !
Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle d’Emy
L’événement Spectacle d’Emy Besançon a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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