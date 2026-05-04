spectacle des élèves Valence Valence Dimanche 14 juin, 17h30 10 euros enfants 15 euros adultes

Les élèves de l’école flamenco La Triana vous présentent leur spectacle annuel sur la scène de la Comédie de Valence

Des plus petits aux plus grands, tous monteront sur scène pour vous présenter leur spectacle annuel de danse flamenco, fruit de leur travail et de leur passion tout au long de l’année.

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-14T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T19:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/flamenco-la-triana/evenements/spectacle-des-eleves-2026

Valence La Comédie de Valence Valence 26000 Drôme



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