Spectacle Des Mines de Rien Place Félix Éboué Paris
samedi 19 septembre 2026 · Place Félix Éboué · Paris
Informations pratiques
A l’occasion de la Quinzaine de l’accessibilité, la Compagnie Les Toupies propose un spectacle immersif sur les handicaps invisibles.
Le 19 septembre à 15h, Place Félix Éboué.
Les handicaps visibles ont été rendus visibles par les jeux paralympiques. Cependant, d’autres
formes de difficultés restent sous silence.
Nous proposons de sensibiliser les spectateurs à ces problèmes et de leur permettre aussi de témoigner de ce qu’ils vivent.
La sensibilisation passe par le théâtre, sous forme de quatre scénettes, joué par nos comédiens en situation de handicap.
Nous vous attentons nombreux, pour découvrir le spectacle immersif !
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00
Place Félix Éboué Pl. Félix Éboué 75012 Paris
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