Spectacle Deux Heures de Bonheur pour Trente Ans d’Emmerdes salle Raugraff Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle Deux Heures de Bonheur pour Trente Ans d’Emmerdes

salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

21.99

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-02-20 19:00:00

fin : 2027-02-20 20:20:00

Date(s) :

2027-02-20

Ça y’est c’est décidé ils vont se marier ! L’amour partagé entre deux âmes sœurs.

Une vie de bonheur les attend… Enfin presque !

C’est vrai que le mariage fût merveilleux, avant que la vie normale reprenne ses droits. La vie normale et son lot d’emmerdes !

Avec le recul ce fut 2h de bonheur… Pour 30 ans d’emmerdes !

Une comédie dynamique, rythmée, moderne, où le rire est roi. Prenez votre souffle et plongez dans ce mariage haut en couleur pour le meilleur et surtout pour le rire.

Spectacle à partir de 12 ans

Durée 1h15

Auteur Seb Martinez

Artistes Colette Cazin, Seb MartinezAdultes

21.99 .

salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 29 60 54

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English :

That’s it—it’s finally decided: they’re getting married! The love shared between two sisters.

A life of happiness awaits them? Well, almost!

It’s true that the wedding was wonderful—before normal life took over again. Normal life and all its crap!

Looking back, it was two hours of happiness… for thirty years of headaches!

A dynamic, fast-paced, modern comedy where laughter reigns supreme. Take a deep breath and dive into this colorful wedding—for better or worse, and above all, for the laughs.

Show for ages 12 and up

Running time: 1 hour 15 minutes

Writer: Seb Martinez

Cast: Colette Cazin, Seb Martinez

L’événement Spectacle Deux Heures de Bonheur pour Trente Ans d’Emmerdes Nancy a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY