Spectacle Deux Heures de Bonheur pour Trente Ans d’Emmerdes salle Raugraff Nancy
samedi 20 février 2027 · salle Raugraff · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle Deux Heures de Bonheur pour Trente Ans d’Emmerdes
salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
21.99
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-02-20 19:00:00
fin : 2027-02-20 20:20:00
Date(s) :
2027-02-20
Ça y’est c’est décidé ils vont se marier ! L’amour partagé entre deux âmes sœurs.
Une vie de bonheur les attend… Enfin presque !
C’est vrai que le mariage fût merveilleux, avant que la vie normale reprenne ses droits. La vie normale et son lot d’emmerdes !
Avec le recul ce fut 2h de bonheur… Pour 30 ans d’emmerdes !
Une comédie dynamique, rythmée, moderne, où le rire est roi. Prenez votre souffle et plongez dans ce mariage haut en couleur pour le meilleur et surtout pour le rire.
Spectacle à partir de 12 ans
Durée 1h15
Auteur Seb Martinez
Artistes Colette Cazin, Seb MartinezAdultes
21.99 .
salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 29 60 54
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English :
That’s it—it’s finally decided: they’re getting married! The love shared between two sisters.
A life of happiness awaits them? Well, almost!
It’s true that the wedding was wonderful—before normal life took over again. Normal life and all its crap!
Looking back, it was two hours of happiness… for thirty years of headaches!
A dynamic, fast-paced, modern comedy where laughter reigns supreme. Take a deep breath and dive into this colorful wedding—for better or worse, and above all, for the laughs.
Show for ages 12 and up
Running time: 1 hour 15 minutes
Writer: Seb Martinez
Cast: Colette Cazin, Seb Martinez
L’événement Spectacle Deux Heures de Bonheur pour Trente Ans d’Emmerdes Nancy a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY
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