Spectacle d’Haroun Théâtre Ledoux Besançon

Besançon

Spectacle d’Haroun

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-24 17:00:00

fin : 2027-01-24

Date(s) :

2027-01-24

Avec cinq one-man shows à son actif, Haroun connu pour son humour subtil et incisif revient avec Bonjour quand même . Dans ce nouveau show, il s’attaque à nos angoisses, questionne notre complotisme collectif et se demande ce qui nous sépare d’un serial killer. Comme à son habitude, il aime explorer les méandres de nos idées noires pour mieux s’en détacher et en rire. Il y abordera des thèmes comme l’excès de divertissement, la phobie de l’infini ou encore la dérive de la gauche.

Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle d’Haroun

L’événement Spectacle d’Haroun Besançon a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)