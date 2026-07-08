Informations pratiques

Creil

Spectacle d’humour | Nora Hamzawi

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 21 – 21 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13 21:30:00

Date(s) :

2026-11-13

Quand tes deux dernières recherches Google sont temps parcours bombe atomique et méthode pour rajeu­nir sans effort , ça paraît clair il y a un rapport au monde qui n’est pas sain. Nora Hamzawi, fine plume du stand-up français, manie un humour inci­sif d’une grande subti­lité. Elle revient avec un nouveau spec­tacle au plus près de son inti­mité, utili­sant son couple comme sas de décom­pres­sion face au chaos exté­rieur.

Dès 16 ans / Durée 1h30

Billetterie et infos sur www.faiencerie-theatre.com

Garderie possible pour ce spectacle.

Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes A,B,D arrêt 8 mai ou Michelet

Quand tes deux dernières recherches Google sont temps parcours bombe atomique et méthode pour rajeu­nir sans effort , ça paraît clair il y a un rapport au monde qui n’est pas sain. Nora Hamzawi, fine plume du stand-up français, manie un humour inci­sif d’une grande subti­lité. Elle revient avec un nouveau spec­tacle au plus près de son inti­mité, utili­sant son couple comme sas de décom­pres­sion face au chaos exté­rieur.

Dès 16 ans / Durée 1h30

Billetterie et infos sur www.faiencerie-theatre.com

Garderie possible pour ce spectacle.

Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes A,B,D arrêt 8 mai ou Michelet .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When your last two Google searches are “time it takes for an atomic bomb to travel” and “how to look younger effortlessly,” it’s clear: there’s something unhealthy about your relationship with the world. Nora Hamzawi, a talented French stand-up comedian, wields a biting sense of humor with great subtlety. She returns with a new show that delves deep into her innermost self, using her relationship as a pressure-relief valve against the chaos of the outside world.

Ages 16 and up / Running time: 1 hour 30 minutes

Tickets and information at www.faiencerie-theatre.com

Childcare available for this show.

Take the AXO bus network (lines A, B, D) to the “8 mai” or “Michelet” stop.

L’événement Spectacle d’humour | Nora Hamzawi Creil a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Creil Sud Oise