Spectacle d’humour | Nora Hamzawi Creil
vendredi 13 novembre 2026 · Creil
Informations pratiques
Creil
Spectacle d’humour | Nora Hamzawi
Allée Nelson Creil Oise
Tarif : 21 – 21 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13 21:30:00
Date(s) :
2026-11-13
Quand tes deux dernières recherches Google sont temps parcours bombe atomique et méthode pour rajeunir sans effort , ça paraît clair il y a un rapport au monde qui n’est pas sain. Nora Hamzawi, fine plume du stand-up français, manie un humour incisif d’une grande subtilité. Elle revient avec un nouveau spectacle au plus près de son intimité, utilisant son couple comme sas de décompression face au chaos extérieur.
Dès 16 ans / Durée 1h30
Billetterie et infos sur www.faiencerie-theatre.com
Garderie possible pour ce spectacle.
Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes A,B,D arrêt 8 mai ou Michelet
Quand tes deux dernières recherches Google sont temps parcours bombe atomique et méthode pour rajeunir sans effort , ça paraît clair il y a un rapport au monde qui n’est pas sain. Nora Hamzawi, fine plume du stand-up français, manie un humour incisif d’une grande subtilité. Elle revient avec un nouveau spectacle au plus près de son intimité, utilisant son couple comme sas de décompression face au chaos extérieur.
Dès 16 ans / Durée 1h30
Billetterie et infos sur www.faiencerie-theatre.com
Garderie possible pour ce spectacle.
Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes A,B,D arrêt 8 mai ou Michelet .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
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English :
When your last two Google searches are “time it takes for an atomic bomb to travel” and “how to look younger effortlessly,” it’s clear: there’s something unhealthy about your relationship with the world. Nora Hamzawi, a talented French stand-up comedian, wields a biting sense of humor with great subtlety. She returns with a new show that delves deep into her innermost self, using her relationship as a pressure-relief valve against the chaos of the outside world.
Ages 16 and up / Running time: 1 hour 30 minutes
Tickets and information at www.faiencerie-theatre.com
Childcare available for this show.
Take the AXO bus network (lines A, B, D) to the “8 mai” or “Michelet” stop.
L’événement Spectacle d’humour | Nora Hamzawi Creil a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
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