Spectacle « Dire et lire à l’air », Pôle culturel et touristique des Augustins, Marciac

Informations pratiques

Spectacle « Dire et lire à l’air » Samedi 19 septembre, 18h00 Pôle culturel et touristique des Augustins Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

PRENDS-EN DE LA GRAINE !

Compagnie Les Miscellanées

Un spectacle festif et plein d’humour dont on ressort heureux ! Venez rire, jouer avec les mots, (re)découvrir la richesse de la langue française et, surtout, partager un joyeux moment.

Le spectacle se déroulera dans le jardin du pôle culturel et touristique de Marciac. En cas de pluie, repli à la Micro-Folie.

Pôle culturel et touristique des Augustins 4bis Place du Chevalier d’Antras 32230 Marjac Marciac 32230 Gers Occitanie +33 (0)5 62 08 26 60 https://www.coeursudouest-tourisme.com/

PRENDS-EN DE LA GRAINE !

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