Spectacle Elle La Conquête Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

Informations pratiques

Caen

Spectacle Elle La Conquête

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 19:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Elle est chez elle, maîtresse en son royaume. Son étrangeté, la beauté et la cruauté de ses rites finissent par attirer l’attention de ceux qui vivent autour. Un homme franchit le seuil de son appartement. Puis un autre.

Elle est chez elle, maîtresse en son royaume. Son étrangeté, la beauté et la cruauté de ses rites finissent par attirer l’attention de ceux qui vivent autour. Un homme franchit le seuil de son appartement. Puis un autre. Fascinés par sa manière d’être autant qu’effrayés par sa manière de faire, ils finissent par se croire en danger…

Avec cette création en cours, l’Afag Théâtre met en jeu la question de l’autre… L’autre, l’étranger, la femme, la sorcière, le somnambule… Tous ceux dont la pensée échappe au modèle dominant et qu’on a toujours voulu faire taire.

CIE AFAG THÉÂTRE, en collaboration avec le collectif d’artistes Les Arts de la Ruche.

Une pièce de Jean-Baptiste Guintrand, Avec Hoël Le Corre, Grégory Bron, Serge Balu, Jean-Baptiste Guintrand, Afag Théâtre • mise en scène .

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Spectacle Elle La Conquête

She is at home, mistress of her own realm. Her strangeness, and the beauty and cruelty of her rituals, eventually catch the attention of those living nearby. A man crosses the threshold of her flat. Then another.

L’événement Spectacle Elle La Conquête Caen a été mis à jour le 2026-08-03 par Calvados Attractivité