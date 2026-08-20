Spectacle : embarquez avec Énée !, Musée de la Romanité, Nîmes

Informations pratiques

Spectacle : embarquez avec Énée ! Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée de la Romanité Gard

Gratuit, dans la limite des places disponibles. Tout public, à partir de 6 ans. Hall d’accueil du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Accueillis par Énée en personne, les spectateurs seront invités à rejoindre le héros troyen et à l’accompagner dans son épopée.

Au fil de cette aventure, ils rencontreront Didon à Carthage, Anchise aux Enfers, puis Latinus et Turnus dans le Latium.

Une immersion originale dans le texte de Virgile, qui fera revivre au public le voyage d’Énée depuis Troie.

Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie +33448210210 https://museedelaromanite.fr Le parcours muséographique se déroule autour d’un atrium central où est évoqué le site fondateur de la cité : la source de la Fontaine. Conçu selon un schéma chronologique, il comporte quatre sections : l’âge du Fer, l’époque romaine, l’époque médiévale et le legs de l’Antiquité. Les principaux thèmes illustrant chaque période se rapportent à l’urbanisme et à l’architecture publique, aux formes de l’habitat, au décor domestique, aux objets de la vie quotidienne, à l’économie (agriculture, artisanat, commerce), aux témoignages de la vie spirituelle (religions et pratiques funéraires) et aux productions artistiques. La diffusion des contenus du musée est facilitée par la contextualisation des artefacts exposés quand cela est possible, et par l’intégration dans le parcours muséographique de supports numériques divers. En voiture : autoroute A9 ou A54 sortie Nîmes centre – direction « centre-ville », parking et stationnement en surface payant à proximité. Trambus : ligne 1 – arrêt Arènes (12 min du parking relais A54). Train : Gare TGV à 5 min à pied.

Accueillis par Énée en personne, les spectateurs seront invités à rejoindre le héros troyen et à l’accompagner dans son épopée.

© Cie Thespis