Informations pratiques

Nancy

Spectacle en Déambulation Concert hanté

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30 2026-10-31

Orchestre et Choeur de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direction musicale Nicolas Chesneau

Récitant Jean Hostache

À Halloween, l’Opéra national de Nancy-Lorraine prend des airs de maison hantée et invite petits et grands dès 5 ans à une soirée pleine de mystère, de musique et de délicieux frissons. Sous la direction de Nicolas Chesneau, l’Orchestre et le Chœur entraînent le public dans une aventure peuplée d’apparitions, de frissons et de surprises, imaginée par Jeanne Desoubeaux avec la complicité du récitant Jean Hostache. Ici, la peur se fait jeu on aime sursauter, regarder dans l’ombre, se laisser intriguer par d’étranges présences, avant de rire et de s’émerveiller. Costumes, décors, lumières et déambulation post-concert prolongent cette traversée d’un Opéra métamorphosé pour une nuit d’Halloween pas comme les autres. Une soirée à vivre en famille, au plus près des artistes, pour découvrir le théâtre comme un grand château aux mille secrets, entre suspense, fantaisie et plaisir du frisson.Tout public

5 .

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

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English :

Orchestra and Chorus of the Nancy-Lorraine National Opera

Conductor: Nicolas Chesneau

Narrator: Jean Hostache

%C0 On Halloween, the Nancy-Lorraine National Opera takes on the atmosphere of a haunted house and invites children and adults ages 5 and up to an evening full of mystery, music, and delightful thrills. Under the direction of Nicolas Chesneau, the Orchestra and Chorus take the audience on an adventure filled with apparitions, thrills, and surprises, conceived by Jeanne Desoubeaux in collaboration with narrator Jean Hostache. Here, fear becomes a game: we love to jump, peer into the shadows, and let ourselves be intrigued by strange presences, before laughing and marveling. Costumes, sets, lighting, and a post-concert procession extend this journey through a transformed opera for a Halloween night like no other. An evening to enjoy with the whole family, up close with the performers, to discover the theater as a grand castle full of a thousand secrets, blending suspense, fantasy, and the thrill of a good scare.

L’événement Spectacle en Déambulation Concert hanté Nancy a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY