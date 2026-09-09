Spectacle en expérience immersive Toxxic Lux Scène Nationale Valence
jeudi 5 novembre 2026 · Lux Scène Nationale · Valence
Informations pratiques
Valence
Spectacle en expérience immersive Toxxic
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 23 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:00:00
fin : 2026-11-05 20:00:00
Date(s) :
2026-11-05
TOXXIC explore les nouvelles écritures scéniques et les mutations de nos imaginaires contemporains. Entrez dans ce cabaret immersif détournant les codes du virtuel pour interroger nos désirs à l’ère du métavers.
.
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
TOXXIC explores new forms of theatrical storytelling and the transformations of our contemporary imaginations. Step into this immersive cabaret that subverts the conventions of the virtual world to examine our desires in the age of the metaverse.
L’événement Spectacle en expérience immersive Toxxic Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Valence en Gastronomie Festival: Le Festival du Film Gastronomique 2e édition Le Navire Valence 9 septembre 2026
- Valence en Gastronomie Festival 2026 Valence 10 septembre 2026
- Exposition L’invitée de Ghazale Bahiraie La Villa Balthazar Valence 10 septembre 2026
- Ciné-musique Centenaire de la naissance de Oum Kathoum Lux Scène Nationale Valence 10 septembre 2026
- Fresque Collectictive Festival Walls&Love 2026 Valence 11 septembre 2026