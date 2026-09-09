Spectacle en expérience immersive Toxxic Lux Scène Nationale Valence

Informations pratiques

Valence

Spectacle en expérience immersive Toxxic

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:00:00

fin : 2026-11-05 20:00:00

Date(s) :

2026-11-05

TOXXIC explore les nouvelles écritures scéniques et les mutations de nos imaginaires contemporains. Entrez dans ce cabaret immersif détournant les codes du virtuel pour interroger nos désirs à l’ère du métavers.

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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

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English :

TOXXIC explores new forms of theatrical storytelling and the transformations of our contemporary imaginations. Step into this immersive cabaret that subverts the conventions of the virtual world to examine our desires in the age of the metaverse.

L’événement Spectacle en expérience immersive Toxxic Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme