Spectacle en patois L’ova mistiriosa Place Grégoire de Tours Brioude

Spectacle en patois L’ova mistiriosa

Place Grégoire de Tours Halle aux grains Brioude Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

à régler sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

L’ova mistiriosa par la troupe Les Souvassaires écriture Gérard Roche

.

Place Grégoire de Tours Halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00

English :

L’ova mistiriosa by the troupe Les Souvassaires written by Gérard Roche

