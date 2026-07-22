Spectacle enfant: l’Escamoteur Comedy Palace Valence
mercredi 21 octobre 2026 · Comedy Palace · Valence
Informations pratiques
Valence
Spectacle enfant: l’Escamoteur
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Depuis plus de vingt ans, ce bonimenteur fait vivre les rues avec humour et talent. Entre récits sur les mystères de Paris, inventions improbables et tours de passe-passe, il entraîne son public dans un spectacle aussi drôle que surprenant.
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Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr
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English :
For more than twenty years, this street performer has been bringing the streets to life with his humor and talent. Through stories about the mysteries of Paris, outlandish tales, and sleight-of-hand tricks, he draws his audience into a show that is as funny as it is surprising.
L’événement Spectacle enfant: l’Escamoteur Valence a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme
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