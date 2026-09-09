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AGENDA · Valence

Spectacle enfant Padodo Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg · Valence

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg
Adresse
26, place Latour Maubourg
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Spectacle enfant Padodo

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 10:30:00
fin : 2026-11-18 11:10:00

Date(s) :
2026-11-18

C’est l’histoire d’un enfant, Mange Doigt, et de son ami imaginaire, Gratte Nez, qui transforment les rituels du coucher en un véritable spectacle poétique et ludique !
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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 72 93 28  grattenezmangedoigt@gmail.com

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English :

It?s the story of a child, Mange Doigt, and his imaginary friend, Gratte Nez, who transform bedtime rituals into a real poetic and playful show!

L’événement Spectacle enfant Padodo Valence a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme

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