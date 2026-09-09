Spectacle enfant Padodo Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Informations pratiques

Valence

Spectacle enfant Padodo

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 10:30:00

fin : 2026-11-18 11:10:00

Date(s) :

2026-11-18

C’est l’histoire d’un enfant, Mange Doigt, et de son ami imaginaire, Gratte Nez, qui transforment les rituels du coucher en un véritable spectacle poétique et ludique !

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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 72 93 28 grattenezmangedoigt@gmail.com

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English :

It?s the story of a child, Mange Doigt, and his imaginary friend, Gratte Nez, who transform bedtime rituals into a real poetic and playful show!

L’événement Spectacle enfant Padodo Valence a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme