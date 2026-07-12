Spectacle Enfants Moche, Moche et Rigolote salle Raugraff Nancy
samedi 13 février 2027 · salle Raugraff · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle Enfants Moche, Moche et Rigolote
salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
10.99
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-02-13 15:00:00
fin : 2027-02-13 15:45:00
Date(s) :
2027-02-13
La sorcière Mochetrouille n’a absolument rien d’effrayant car elle est avant tout rigolote et maladroite !
Mais Mochetrouille la sorcière a un problème elle n’est pas très belle. D’aventures en aventures, peut-être finira-t-elle par comprendre que la vraie beauté n’est pas l’apparence physique.
Spectacle enfant de 3 ans à 10 ans
Artiste Nicole Sias
Durée 45 mnEnfants
10.99 .
salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 29 60 54
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English :
The witch Mochetrouille isn’t scary at all—she’s actually funny and clumsy!
But Mochetrouille the witch has a problem: she isn’t very pretty. As she goes from one adventure to the next, perhaps she’ll eventually come to understand that true beauty isn’t about physical appearance.
Show for children ages 3 to 10
Performer: Nicole Sias
Duration: 45 minutes
L’événement Spectacle Enfants Moche, Moche et Rigolote Nancy a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY
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