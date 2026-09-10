Informations pratiques

Spectacle « Entre Copains d’Abord » en hommage à Raymond Devos par Marie-Silvia Manuel Samedi 19 septembre, 19h00 Domaine d’Ors Yvelines

Limité à 200 places. Payant : Spectacle avec restauration et apéritif 28€ ; Spectacle seul 20€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Entre Copains d’Abord

Dès 18h : exposition en hommage à Raymond Devos 20 après sa mort. Raymon Devos est un artiste clown, musicien, poète et humoriste qui a vécu en vallée de Chevreuse. Sa maison est devenue un musée à Saint-Rémy les Chevreuse.

19h : apéritif médiéval et restauration

20h: début du spectacle au Tremplin

Le Spectacle est mis en scène par la Compagnie Mascarille avec Marie-Silvia Manuel accompagnée, au piano par Marc Goldfeder.

Entre Copains d’Abord, c’est la rencontre de deux amis : Raymond Devos et Georges Brassens.

Domaine d’Ors 69 rue d’Ors 78117 Châteaufort Châteaufort 78117 Yvelines Île-de-France 01 30 52 09 09 http://www.parc-naturel-chevreuse.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-valorisation-du-patrimoine-castelfortain/evenements/spectacle-entre-copains-d-abord-en-hommage-a-raymond-devos-et-georges-brassens »}] La seigneurie d’Ors, la plus importante de Châteaufort au XVIIe siècle, comprenait à partir de 1637 un château avec parc et dépendances bâti par Jean de Loynes. Ce château, reconstruit au XIXe siècle a aujourd’hui disparu. Le moulin à grain, mentionné dès 1694, appartenait au domaine d’Ors. Si ses machineries ont disparu, il a néanmoins conservé son allure du XIXe siècle : un ensemble de bâtiments organisés autour d’une cour avec le moulin proprement dit, les caves, un hangar, des étables et l’ancien bief. Le parc du château est lui devenu une Réserve naturelle régionale.

Exposition en hommage à Raymond Devos, Spectacle « Entre copains d’abord »

©Mascarille