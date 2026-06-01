Montmerle-sur-Saône

Spectacle et comédie musicale

Salle des fêtes Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 18:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Venez voir le spectacle te la comédie musicale lors de ce moment convivial !

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Salle des fêtes Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes loisirsetcreativite@gmail.com

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English :

Come and see the musical for yourself!

L’événement Spectacle et comédie musicale Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Val de Saône Centre