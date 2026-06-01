Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle et comédie musicale Montmerle-sur-Saône

Spectacle et comédie musicale Montmerle-sur-Saône mercredi 10 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 01090 Montmerle-sur-Saône

Département : Ain

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Montmerle-sur-Saône

Spectacle et comédie musicale

Salle des fêtes Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:00:00
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Venez voir le spectacle te la comédie musicale lors de ce moment convivial !
  .

Salle des fêtes Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   loisirsetcreativite@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and see the musical for yourself!

L’événement Spectacle et comédie musicale Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

À voir aussi à Montmerle-sur-Saône (Ain)