Spectacle et comédie musicale Montmerle-sur-Saône
Spectacle et comédie musicale Montmerle-sur-Saône mercredi 10 juin 2026.
Montmerle-sur-Saône
Spectacle et comédie musicale
Salle des fêtes Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Venez voir le spectacle te la comédie musicale lors de ce moment convivial !
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Salle des fêtes Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes loisirsetcreativite@gmail.com
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English :
Come and see the musical for yourself!
L’événement Spectacle et comédie musicale Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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