Spectacle Et pourtant il faut aller (Eppur bisogna andar) Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen
vendredi 2 octobre 2026 · Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) · Caen
Informations pratiques
Caen
Spectacle Et pourtant il faut aller (Eppur bisogna andar)
Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Italie, novembre 1944. C’est l’hiver le plus long de tous les temps. Milton est engagé dans la Résistance. Depuis un an il marche, il marche, il marche, grimpe, glisse, tombe, guette, attend, fume, rit, pleure, vit, survit, voit mourir, tue. Mais maintenant il a dévié.
Italie, novembre 1944. C’est l’hiver le plus long de tous les temps. Milton est engagé dans la Résistance. Depuis un an il marche, il marche, il marche, grimpe, glisse, tombe, guette, attend, fume, rit, pleure, vit, survit, voit mourir, tue. Mais maintenant il a dévié. Il est devant la villa de Fulvia. Il est submergé par la nostalgie du temps d’avant et du temps d’après la guerre, par le manque d’amour et de poésie.
Librement inspiré d’Une affaire privée de Beppe Fenoglio.
Laboratoire animé par Cristina De Simone et Virginie Vaillant
Avec Maureen Chopart • Cristina De Simone • Pierre Filleul-Duva • Gwendoline Hamel • Goulc’han Lemoine • Jean Rémy • Colin Revault • Louisa Travers • Virginie Vaillant, Cristina De Simone • Conception. Laboratoire Les outils de l’acteur et de l’actrice . .
Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Spectacle Et pourtant il faut aller (Eppur bisogna andar)
Italy, November 1944. It is the longest winter of all time. Milton is a member of the Resistance. For a year now he has been walking, walking, walking, climbing, slipping, falling, keeping watch, waiting, smoking, laughing, crying, living, surviving, witnessing death, killing. But now he has stra…
L’événement Spectacle Et pourtant il faut aller (Eppur bisogna andar) Caen a été mis à jour le 2026-07-21 par Calvados Attractivité
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