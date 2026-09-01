Spectacle Expiration Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Alligny-en-Morvan

vendredi 11 septembre 2026 · Musée des Nourrices et des Enfants de l'Assistance Publique · Alligny-en-Morvan

Informations pratiques

Alligny-en-Morvan

Spectacle Expiration

Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Lieu-dit Le Bourg Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11 21:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Léa écrit des chansons depuis ses 16 ans. Et pas n’importe quelles chansons des chansons d’amour. Une rencontre amoureuse par-ci, une rupture par là.. et hop une chanson. La plupart malheureusement laissée à la poussière du tiroir et des souvenirs. Jusqu’au jour où, un autre événement, vient bouleverser son inspiration.

Alors aujourd’hui, Léa décide de replonger dans ce répertoire inédit et interroge ce qui la fait chanter, au-delà de l’amour.

Une création intime, entre radio, théâtre, et musique… .

Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Lieu-dit Le Bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 05

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English :

L’événement Spectacle Expiration Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-08-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)