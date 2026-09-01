Spectacle Expiration Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Alligny-en-Morvan
vendredi 11 septembre 2026 · Musée des Nourrices et des Enfants de l'Assistance Publique · Alligny-en-Morvan
Informations pratiques
Alligny-en-Morvan
Spectacle Expiration
Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Lieu-dit Le Bourg Alligny-en-Morvan Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11 21:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Léa écrit des chansons depuis ses 16 ans. Et pas n’importe quelles chansons des chansons d’amour. Une rencontre amoureuse par-ci, une rupture par là.. et hop une chanson. La plupart malheureusement laissée à la poussière du tiroir et des souvenirs. Jusqu’au jour où, un autre événement, vient bouleverser son inspiration.
Alors aujourd’hui, Léa décide de replonger dans ce répertoire inédit et interroge ce qui la fait chanter, au-delà de l’amour.
Une création intime, entre radio, théâtre, et musique… .
Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Lieu-dit Le Bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 05
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English :
L’événement Spectacle Expiration Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-08-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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