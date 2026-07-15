Spectacle famille musical Aux puces superphoniques Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu

Informations pratiques

La Chaise-Dieu

Spectacle famille musical Aux puces superphoniques

Auditorium Cziffra 12 place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

à partir de 11 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 18:00:00

fin : 2026-12-12 19:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Spectacle musical pour tout public à partir de 6 ans à l’auditorium Cziffra le samedi 12 décembre 2026 à 18h par le Bric à Brac Orchestra

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Auditorium Cziffra 12 place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaisedieu.fr

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English :

Musical performance for all ages (ages 6 and up) at the Cziffra Auditorium on Saturday, December 12, 2026, at 6:00 p.m., presented by the Bric Brac Orchestra

L’événement Spectacle famille musical Aux puces superphoniques La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay