Spectacle famille musical Aux puces superphoniques Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu
samedi 12 décembre 2026 · Auditorium Cziffra · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Chaise-Dieu
Spectacle famille musical Aux puces superphoniques
Auditorium Cziffra 12 place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
à partir de 11 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 18:00:00
fin : 2026-12-12 19:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Spectacle musical pour tout public à partir de 6 ans à l’auditorium Cziffra le samedi 12 décembre 2026 à 18h par le Bric à Brac Orchestra
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Auditorium Cziffra 12 place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaisedieu.fr
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English :
Musical performance for all ages (ages 6 and up) at the Cziffra Auditorium on Saturday, December 12, 2026, at 6:00 p.m., presented by the Bric Brac Orchestra
L’événement Spectacle famille musical Aux puces superphoniques La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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