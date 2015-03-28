Spectacle Femme Kamishibaï Azay-le-Rideau

Spectacle Femme Kamishibaï

Un événement qui donne envie de se plonger dans les livres !

À l’occasion de La Quinzaine du Livre Jeunesse, du 22 au 29 mars 2025, la médiathèque se plie en quatre pour le public scolaire et le grand public ! Animations, ateliers, bourse aux livres et des spectacles.

Femme Kamishibaï avec la Cie Les Chats pitres

samedi 28 mars à 15h

Quand la femme kamishibaï arrive avec son vélo, les enfants s’assoient et écoutent la conteuse et son théâtre de papier ! Elle les emmène loin en Asie, au Japon, avec ses histoires et ses chansons ! Dans le butaï (petit castelet en bois), à la manière de la tradition du théâtre de rue japonais, défilent les grandes illustrations extraites d’albums jeunesse pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Public familial (à partir de 5 ans)

English :

An event that makes you want to dive into books!

For La Quinzaine du Livre Jeunesse, from March 22 to 29, 2025, the media library is going all out for schools and the general public! Activities, workshops, book fairs and shows.

