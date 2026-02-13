Spectacle Festival mondial de la magie Amiens

Spectacle Festival mondial de la magie

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 210 – 210 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-07 17:30:00

fin : 2027-03-07

Date(s) :

2027-03-07

Le nouveau show, considéré comme le plus grand spectacle de magie d’Europe, a déjà conquis plus de 120.000 spectateurs en France.

Le Festival Mondial de la Magie revient pour une nouvelle édition encore plus grandiose, avec des illusions et numéros inédits jamais produits en Europe et toujours avec des artistes exceptionnels considérés comme les plus grands magiciens actuels au monde

Transformer votre journée ou soirée ordinaire en un évènement extraordinaire est le seul but de tous les artistes réunis ensemble sur une même scène pendant près de deux heures sans entracte.

Grandes et mégas illusions américaines, magie comique, mentalisme, prestidigitateur, manipulateur de cartes, magie des lumières, tous les courants de l’illusionnisme seront représentés.

Tous les artistes sélectionnés pour cette édition ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie du Monde et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses.

Pour le confort de tous les spectateurs des écrans géants sont installés de part et d ‘autre de la scène pour permettre de voir certains numéros dans les moindres détails.

Le nouveau show, considéré comme le plus grand spectacle de magie d’Europe, a déjà conquis plus de 120.000 spectateurs en France.

Le Festival Mondial de la Magie revient pour une nouvelle édition encore plus grandiose, avec des illusions et numéros inédits jamais produits en Europe et toujours avec des artistes exceptionnels considérés comme les plus grands magiciens actuels au monde

Transformer votre journée ou soirée ordinaire en un évènement extraordinaire est le seul but de tous les artistes réunis ensemble sur une même scène pendant près de deux heures sans entracte.

Grandes et mégas illusions américaines, magie comique, mentalisme, prestidigitateur, manipulateur de cartes, magie des lumières, tous les courants de l’illusionnisme seront représentés.

Tous les artistes sélectionnés pour cette édition ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie du Monde et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses.

Pour le confort de tous les spectateurs des écrans géants sont installés de part et d ‘autre de la scène pour permettre de voir certains numéros dans les moindres détails. .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The new show, considered Europe?s biggest magic show, has already won over 120,000 spectators in France.

The Festival Mondial de la Magie returns for an even grander edition, with illusions and acts never before produced in Europe, and always with exceptional artists considered to be the greatest magicians in the world today

Transforming your ordinary day or evening into an extraordinary event is the sole aim of all the artists gathered together on the same stage for almost two hours without an intermission.

American grand and mega illusions, comic magic, mentalism, prestidigitators, card manipulators, light magic all the trends in illusionism will be represented.

All the artists selected for this edition have won numerous awards at the world?s most prestigious Magic Festivals, and have performed on the most prestigious TV shows.

For the comfort of all spectators, giant screens will be set up on either side of the stage, allowing them to see certain acts in minute detail.

L’événement Spectacle Festival mondial de la magie Amiens a été mis à jour le 2026-02-13 par OT D’AMIENS