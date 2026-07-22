Spectacle Feydeau and co Le Toit Rouge Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Spectacle Feydeau and co

Le Toit Rouge Boulevard Albert Lebrun Montélimar Drôme

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Un vaudeville à six personnages entièrement improvisé par deux comédiens.

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Le Toit Rouge Boulevard Albert Lebrun Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 04 94 contact@letoitrouge.org

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English :

A vaudeville play with six characters, performed entirely by two actors.

L’événement Spectacle Feydeau and co Montélimar a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération