Spectacle Feydeau and co Le Toit Rouge Montélimar
vendredi 6 novembre 2026 · Le Toit Rouge · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Spectacle Feydeau and co
Le Toit Rouge Boulevard Albert Lebrun Montélimar Drôme
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Un vaudeville à six personnages entièrement improvisé par deux comédiens.
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Le Toit Rouge Boulevard Albert Lebrun Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 04 94 contact@letoitrouge.org
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English :
A vaudeville play with six characters, performed entirely by two actors.
L’événement Spectacle Feydeau and co Montélimar a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération
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