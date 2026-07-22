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AGENDA · Montélimar

Spectacle Feydeau and co Le Toit Rouge Montélimar

vendredi 6 novembre 2026 · Le Toit Rouge · Montélimar

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le Toit Rouge
Adresse
Boulevard Albert Lebrun
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
27 27 27

Montélimar

Spectacle Feydeau and co

Le Toit Rouge Boulevard Albert Lebrun Montélimar Drôme

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06

Date(s) :
2026-11-06

Un vaudeville à six personnages entièrement improvisé par deux comédiens.
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Le Toit Rouge Boulevard Albert Lebrun Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 04 94  contact@letoitrouge.org

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English :

A vaudeville play with six characters, performed entirely by two actors.

L’événement Spectacle Feydeau and co Montélimar a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération

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