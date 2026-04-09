Spectacle Flamenco des Élèves A PALO SECO Lavoir Moderne Parisien Paris

Le fonctionnement de ces cours est le suivant :

Les 8 danseuses présentes lors de cette représentation ont chacune élu le palo flamenco [type de pièce flamenca] de leur choix. Au cours de l’année, elles ont travaillé de manière autonome à construire la structure et le contenu de leur propre baile [danse]. Lors des ateliers tablaos [6 rendez-vous dans l’année], elles ont présenté leur matériel en conditions réelles aux professeurs et intervenants : Sophia Sena et Caroline Pastor à la danse ; Paul-Henri Buttin et Cristobal Corbel à la guitare ; Chloé Paola et Laura Herrera au cante.

Tester, ajuster, constater ce qui fonctionne ou comprendre ce qui ne fonctionne pas et pourquoi ; affiner peu à peu sa communication avec les musiciens, sécuriser son baile : chaque vendredi avait pour but de pouvoir les laisser repartir avec de nouvelles pistes de travail à approfondir et à explorer entre deux séances.

Le flamenco est une musique improvisée, ce n’est pas une musique figée ; c’est un dialogue entre les différents acteurs du cuadro qui se trouve sur scène, et tout se réajuste, se résout et s’articule en direct. Un baile flamenco n’est pas une chorégraphie, c’est un puzzle composé de recursos [ressources] qui peuvent se placer à différents endroits du cante [chant] ou de la musique. Certains pas, certains signes, sont des appels au chant, à la guitare. Il faut s’écouter, s’observer, et apprendre à se parler autrement que par des mots.

Certaines élèves dansent depuis longtemps et se produisent parfois sur scène, d’autres sont au début de leur apprentissage et se lancent ce défi pour la première fois. Mais il n’est jamais ni trop tard ni trop tôt pour aborder cet art autrement que par un travail chorégraphique, et tenter d’en comprendre les rouages complexes.

Cette soirée est une étape supplémentaire franchie dans leur apprentissage, soutenues par leurs compagnes et par le groupe d’enseignants qui les ont épaulées au cours de l’année. C’est un moment de convivialité et de partage que nous sommes ravis de partager avec vous dans cette chaleureuse salle du Lavoir Moderne Parisien.

DISTRIBUTION

BAILE [DANSE] : Jing MARÉCHAL I Andrea DE MIGUEL I Yan LU I Yuriko GODET I Amélie DEGOUYS I Flora TESSIER I Antonia TERRIZZANO I Youmé DIALLO

PALMAS : Leurs 2 professeurs de danse : Caroline PASTOR & Sophia SENA

CANTE [CHANT] : Chloé PAOLA I Laura HERRERA

GUITARRA : Cristobal CORBEL I PAUL-HENRI BUTTIN

LAVOIR MODERNE PARISIEN

35, RUE LÉON – 75018 PARIS

M° CHATEAU ROUGE

Début du spectacle à 20H30 [Placement libre]

Ouverture des portes : 20h – Durée du spectacle, environ 1H40. Bar ouvert de 20h à 2h.

25 euros Tarif unique [Préventes en ligne uniquement].

Cette année, l’association A Palo Seco a ouvert sur l’ensemble de la saison une série d’ateliers tablaos : apprendre à danser le flamenco seule et en conditions réelles.

Le mercredi 24 juin 2026

de 20h00 à 23h00

payant

25 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T20:00:00+02:00_2026-06-24T23:00:00+02:00

Lavoir Moderne Parisien 35, rue Léon 75018 Paris

https://apaloseco.fr/2025/08/25/24-juin-tablao-des-eleves/ apaloseco.paris@gmail.com https://www.facebook.com/associationapalosecoparis https://www.facebook.com/associationapalosecoparis



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