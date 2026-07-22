Spectacle Florian Guérin, perdant magnifique Le toit rouge Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Spectacle Florian Guérin, perdant magnifique

Le toit rouge Boulevard Albert Lebrun Montélimar Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Divorcé sans enfant mais ça va.. Florian se livre sans détour avec beaucoup d’auto dérision et de cheveux. Et si finalement, comme lui, nous étions toutes et tous des perdants magnifiques ?

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Le toit rouge Boulevard Albert Lebrun Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 04 94 contact@letoitrouge.org

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English :

%AB Divorced with no kids, but %E7it’s okay… Florian opens up candidly, with plenty of self-deprecating humor—and hair. What if, in the end, like him, we’re all magnificent losers? %BB

L’événement Spectacle Florian Guérin, perdant magnifique Montélimar a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération