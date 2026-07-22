Spectacle Florian Guérin, perdant magnifique Le toit rouge Montélimar
samedi 3 octobre 2026 · Le toit rouge · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Spectacle Florian Guérin, perdant magnifique
Le toit rouge Boulevard Albert Lebrun Montélimar Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Divorcé sans enfant mais ça va.. Florian se livre sans détour avec beaucoup d’auto dérision et de cheveux. Et si finalement, comme lui, nous étions toutes et tous des perdants magnifiques ?
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Le toit rouge Boulevard Albert Lebrun Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 04 94 contact@letoitrouge.org
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English :
%AB Divorced with no kids, but %E7it’s okay… Florian opens up candidly, with plenty of self-deprecating humor—and hair. What if, in the end, like him, we’re all magnificent losers? %BB
L’événement Spectacle Florian Guérin, perdant magnifique Montélimar a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération
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