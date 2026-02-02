Spectacle Florilège Molière Monts

Spectacle Florilège Molière

17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

La Fabrique à théâtre propose aux amoureux de Molière, et à ceux qui vont le rencontrer, un réjouissant parcours parmi les scènes les plus fameuses de ses comédies, jouées selon les codes du 17ème siècle. Visages blancs, gestuelle chorégraphiée, déclamation chantante, costumes chatoyants, lumière des bougies et musiques vivantes sur instruments anciens viennent révéler les textes du Grand Siècle. Cet art théâtral, âgé de quatre siècles, restitue aux mots leur puissance et leur valeur originelle, et l’interprétation baroque provoque la surprise, force l’écoute et l’attention, affranchit l’entendement. 12 .

17 Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

La Fabrique à théâtre offers lovers of Molière, and those who are about to meet him, a delightful tour of the most famous scenes from his comedies, performed according to the codes of the 17th century.

