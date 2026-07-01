Spectacle : « Flos de Spina – polyphonies médiévales », Église Saint-Jouin, Mauléon

Informations pratiques

Spectacle : « Flos de Spina – polyphonies médiévales » Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint-Jouin Deux-Sèvres

Tarif : 10 €. Gratuit pour les moins de 18 ans. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’ensemble féminin Flos de Spina interprète un répertoire vocal consacré aux premières polyphonies du XIIIe siècle, issu notamment de manuscrits de Limoges, Fontevraud et Florence.

À deux ou trois voix, les harmonies se déploient sous les voûtes de l’église et enveloppent le public de sonorités venues d’un autre temps.

Église Saint-Jouin Rue Saint-jouin, 79700 Mauléon, France Mauléon 79700 Mauléon Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549811713 https://www.tourisme-bocage.com/visiter/histoire-et-patrimoine/eglise-saint-jouin-1118058 Église de style gothique tardif. Sa construction remonte à la fin du XVe siècle ou du début XVIe. Il s’agissait vraisemblablement d’un prieuré-cure dépendant de l’abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes. L’église présente un plan en croix latine, hérissé de contreforts, et se terminant par un chevet plat. La nef à deux travées, sans collatéraux, est voûtée d’ogives. Le sanctuaire est voûté d’un berceau brisé. Une chapelle a été rajoutée au chœur, côté sud, sans doute au XVIIe siècle. Le portail s’inscrit dans un arc en accolade, cantonné de fines colonnettes. Le clocher carré s’élève au-dessus du bras de transept sud.

L’ensemble féminin Flos de Spina interprète un répertoire vocal des premières polyphonies du XIIIè siècle, issu des Manuscrits de Limoges, Fontevrault, Florence… À deux ou trois voix, l’harmonie se…

©Théophane Bouyer