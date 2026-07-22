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Spectacle: Fred Tougaux HEIN ! Comedy Palace Valence

samedi 7 novembre 2026 · Comedy Palace · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Comedy Palace
Adresse
12 rue Pasteur
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
12 12 12 Tarif réduit (adhérents, étudiants et lycéens, demandeurs d’emplois, moins de 16 ans)

Valence

Spectacle: Fred Tougaux HEIN !

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit
(adhérents, étudiants et lycéens, demandeurs d’emplois, moins de 16 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07 20:30:00

Date(s) :
2026-11-07

Avec *Hein !*, Freddy Tougaux livre un spectacle mêlant humour, regard acéré sur notre société et clins d’œil à la chanson française. Son style spontané et populaire transforme les petits travers du quotidien en grands éclats de rire.
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Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83  contact@comedypalace.fr

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English :

With *Hein!*, Freddy Tougaux delivers a show that blends humor, a sharp look at our society, and a nod to French music. His spontaneous, down-to-earth style turns everyday quirks into bursts of laughter.

L’événement Spectacle: Fred Tougaux HEIN ! Valence a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme

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