Spectacle: Fred Tougaux HEIN ! Comedy Palace Valence
samedi 7 novembre 2026 · Comedy Palace · Valence
Informations pratiques
Valence
Spectacle: Fred Tougaux HEIN !
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
(adhérents, étudiants et lycéens, demandeurs d’emplois, moins de 16 ans)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07 20:30:00
Date(s) :
2026-11-07
Avec *Hein !*, Freddy Tougaux livre un spectacle mêlant humour, regard acéré sur notre société et clins d’œil à la chanson française. Son style spontané et populaire transforme les petits travers du quotidien en grands éclats de rire.
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Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr
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English :
With *Hein!*, Freddy Tougaux delivers a show that blends humor, a sharp look at our society, and a nod to French music. His spontaneous, down-to-earth style turns everyday quirks into bursts of laughter.
L’événement Spectacle: Fred Tougaux HEIN ! Valence a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme
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