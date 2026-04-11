Spectacle Guignol de Lyon Palais du bonbon et du souvenir Montélimar
Spectacle Guignol de Lyon Palais du bonbon et du souvenir Montélimar dimanche 7 juin 2026.
Montélimar
Spectacle Guignol de Lyon
Palais du bonbon et du souvenir 100 Route de Valence Montélimar Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le célèbre Guignol de Lyon arrive à Montélimar ! Il s’installe au Palais du Bonbon à Montélimar pour le plus grand plaisir des enfants… et des parents !
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Palais du bonbon et du souvenir 100 Route de Valence Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 82 39 31
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English :
The famous Guignol de Lyon comes to Montélimar! He’s taking up residence at the Palais du Bonbon in Montélimar, to the delight of children? and parents!
L’événement Spectacle Guignol de Lyon Montélimar a été mis à jour le 2026-04-08 par Montélimar Tourisme Agglomération
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