Spectacle Guillaume Fosko Daron fragile La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence
Spectacle Guillaume Fosko Daron fragile La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence vendredi 5 juin 2026.
Aix-en-Provence
Spectacle Guillaume Fosko Daron fragile
Du vendredi 5 au samedi 6 juin 2026 de 21h à 22h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 21:00:00
fin : 2026-06-06 22:15:00
Date(s) :
2026-06-05
Dans un stand-up aussi introspectif qu’efficace, Fosko explore avec humour et sincérité les complexités de la famille moderne.
Son couple, ses enfants, ses parents… Vous plongez avec lui dans les hauts et les bas d’une famille qui pourrait clairement être la vôtre. Un regard frais, authentique et bourré d’auto-dérision.
Le Saviez-vous ?
Stand-upper résident du Paname Art Café & Café Oscar et chroniqueur radio. .
La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com
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English :
In a stand-up routine as introspective as it is effective, Fosko explores the complexities of the modern family with humor and sincerity.
L’événement Spectacle Guillaume Fosko Daron fragile Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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