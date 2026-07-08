Spectacle Guillaume & Harold Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

Informations pratiques

Caen

Spectacle Guillaume & Harold

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-03-09 19:00:00

fin : 2027-03-10

Date(s) :

2027-03-09

Êtes-vous prêt à plonger au cœur de la conquête de la couronne d’Angleterre ? Deux danseurs aussi agiles qu’habiles se lancent dans une reconstitution haute en couleur des épisodes retracés par la célèbre tapisserie de Bayeux

Êtes-vous prêt à plonger au cœur de la conquête de la couronne d’Angleterre ? Deux danseurs aussi agiles qu’habiles se lancent dans une reconstitution haute en couleur des épisodes retracés par la célèbre tapisserie de Bayeux. On chevauche aux côtés de Guillaume le Conquérant dans cette épopée historique qui nous plonge au coeur du Moyen-Âge grâce à une foule d’objets manipulés. La chorégraphe Gaëlle Bourges renoue avec la puissance performative et imaginaire des jeux d’enfants pour retracer avec humour et virtuosité les exploits héroïques du Duc de Normandie devenu roi d’Angleterre. C’est ludique, hilarant, aussi dynamique qu’une BD en mouvement. Drakkars, chevaliers, chevaux et animaux fantastiques, le casting sème la pagaille et le décor de champs de bataille vaut son pesant d’or.

Création de la Collection tout-terrain de OASES présentée dans le cadre du MILLENIUM 2027, Année européenne des Normands.

Durée 50mn. À partir de 6 ans.

Conception Gaëlle Bourges, Récit Gaëlle Bourges, d’après le récit délivré par la broderie de Bayeux, Avec Camille Gerbeau, Pedro Hermelin Vélez. .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : Spectacle Guillaume & Harold

Are you ready to dive into the heart of the quest for the English crown? Two dancers, as agile as they are skilful, embark on a colourful re-enactment of the events depicted in the famous Bayeux Tapestry

L’événement Spectacle Guillaume & Harold Caen a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité