Spectacle HISTOIRES DE SIGNES BFM Aurence Limoges
Spectacle HISTOIRES DE SIGNES BFM Aurence Limoges mercredi 27 mai 2026.
Limoges
Spectacle HISTOIRES DE SIGNES
BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 17:00:00
fin : 2026-05-27 17:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Lors d’un spectacle destiné aux jeunes publics (dès 4 ansà, la Compagnie Les Singuliers Associés propose une adaptation des albums d’Isabelle Simler en langue des signes.
Inscriptions auprès de la bibliothèque. .
BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85
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English : Spectacle HISTOIRES DE SIGNES
L’événement Spectacle HISTOIRES DE SIGNES Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
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