Spectacle HISTOIRES DE SIGNES BFM Aurence Limoges

Limoges

Spectacle HISTOIRES DE SIGNES

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 17:00:00

fin : 2026-05-27 17:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Lors d’un spectacle destiné aux jeunes publics (dès 4 ansà, la Compagnie Les Singuliers Associés propose une adaptation des albums d’Isabelle Simler en langue des signes.

Inscriptions auprès de la bibliothèque. .

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85

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English : Spectacle HISTOIRES DE SIGNES

L’événement Spectacle HISTOIRES DE SIGNES Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole