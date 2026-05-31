Spectacle historique : Le Procès de Servilla, Musée archéologique d’Izernore, Izernore

Spectacle historique : Le Procès de Servilla Dimanche 20 septembre, 11h00, 16h30 Musée archéologique d’Izernore Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Avec “Le procès de Servilia”, l’association Pax Augusta vous invite à plonger au cœur de la justice romaine.

À travers la reconstitution d’un procès antique, cette animation immersive permet de découvrir le fonctionnement du droit romain, les rapports sociaux et les règles qui structuraient la société de l’Empire. Témoins, plaidoiries et personnages d’époque donnent vie à une affaire fictive inspirée des pratiques judiciaires antiques.

Accessible à tous, cette reconstitution mêle rigueur historique et médiation vivante pour offrir une autre manière d’aborder l’Antiquité et de comprendre le quotidien des Romains.

Musée archéologique d’Izernore 7 Place de l’Eglise, 01580 Izernore, France Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474492042 https://www.archeologie-izernore.com Le musée se distingue par son parcours de visite s’organisant autour de deux grandes thématiques. Tout en remontant le temps à travers la présentation de la ville antique d’Izernore et de ses différentes facettes, le visiteur est également invité à s’intéresser aux méthodes et techniques de l’archéologie ainsi qu’à ses acteurs. Une mise en situation des collections dans des reconstitutions d’ambiances liées à la vie de l’objet archéologique, plonge dans l’univers de la discipline. Du chantier de fouilles au laboratoire d’études, la scénographie s’efforce de coller au plus près de la démarche scientifique adoptée en archéologie afin que le public en saisisse les différentes étapes.

Avec “Le procès de Servilia”, l’association Pax Augusta vous invite à plonger au cœur de la justice romaine.

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